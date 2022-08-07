فنانة مصرية تعلن تعاطفها مع قاتل نيرة أشرف.. وتوجه رسالة

تحدثت الفنانة حورية فرغلي عن رأيها في الجرائم الأخيرة التي انتشرت، وبالأخص قضية نيرة أشرف، إلى جانب رأيها في اتهام البعض للفن بالتسبب في انتشار الجريمة.

إقرأ المزيد

وقالت حورية فرغلي: "تعاطفت مع قاتل نيرة، زي ما تعاطفت معاها، وصِعِب عليا الولد؛ لأنه صغير جدًا وما عندوش خبرة، وبيصدق كل حاجة، وحبَّها جدا، وغار عليها غيرة عمياء، وفي رجالة لما بتغير؛ بتقتل، وتكون البنت ما عملتش حاجة، يعني من نوعية أنا ما حدش يضحك عليا، وأنا ما يحصلش فيا كده".

وأضافت حورية فرغلي: "هما كانوا صحاب، وساعدها في المذاكرة، وبدأ يحبها قبل ما تكون موديل لأنه حبها لشخصها، فبدأت تغيَّر طريقتها معاه، وسمعت ماسدج من الماسدجات اللي انتشرت وهي بتقول له: أنا لقيت واحد أحسن منك، وفي رجالة لما تسمع الكلام ده؛ يوصل بيهم الموضوع للقتل".

وواصلت الفنانة حورية فرغلي: "والولد قال الكلام ده في المحكمة، وما حاولش حتى يكذب أو يجمل اللي عمله، وفي رجالة كتير بتكون مريضة بمرض الغيرة، بس برضو ما يوصلش للقتل بالمنظر ده".

أما عن رأيها في اتهام البعض للفن بالتسبب في انتشار الجريمة قالت: "الفن عمره ما يتسبب في كده، اللي بيقول كده؛ ينشر الأفلام دي، ويوريها لينا، أنا شخصيًا، رفضوا يخلوني أقدم الجزء الثالث من مسلسل ساحرة الجنوب؛ بسبب مشاهد الرعب اللي فيه، لكن الفن بيمثل الواقع".

المصدر: القاهرة 24