لبنان.. توقيف الرأس المدبر لعصابة كبلت وسرقت والدته

أوقفت الأجهزة الأمنية في لبنان عصابة سرقة ورأسها المدبر، بعد سرقة منزل في بلدة بيت مري، وقد تبين أن الأخير أقدم مع عصابته في وقت سابق على سرقة منزل والدته بعد تكبيلها.

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 26-7-2022، أقدم مسلحون على دخول منزل مواطنة في بلدة بيت مري، منتحلين صفة أمنية، وعملوا على تكبيلها وتكبيل ممرض يعتني بصحة زوجها، ثم سرقوا من خزنتها مبلغا من المال ومجوهرات، وساعات يد، وهاتفين خلويين، ولاذوا بالفرار ".

وذكرت أنه بعد التحقيق تم تحديد هوية الرأس المدبر ويدعى إ. ح. (مواليد عام 1974، لبناني الجنسية)، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيفه في محلة الرملة البيضاء في بيروت، وضبط بحوزته مبلغ 395 دولارا أمريكيا، وأجهزة خلوية، وجهاز (Ipad).

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية السطو، وأنهم تقاسموا المبلغ المالي وقاموا ببيع المجوهرات في أحد محلات سوق الذهب، ووضعوا الساعات المسروقة في محل أخر على سبيل الأمانة، بغية بيعها من قِبَل مالك المحل.

كما اعترف بقيامه سابقاً، وبالاشتراك مع أفراد عصابته، بسرقة منزل والدته في مدينة النبطية بالطريقة عينها، بحيث أنهم دخلوا الى منزلها وقاموا بتكبيلها وسرقة ما توفّر.

المصدر: قوى الأمن الداخلي