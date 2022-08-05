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كاميرا المراقبة تسجل الواقعة.. ثمانيني يمنع عصابة مسلحة من سرقة متجره

مجتمع

كاميرا المراقبة تسجل الواقعة.. ثمانيني يمنع عصابة مسلحة من سرقة متجره
الصورة ملتقطة من الفيديو
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نجح صاحب متجر في ولاية كاليفورنيا، يبلغ من العمر 80 عاما، في استخدام بندقيته لمنع محاولة سرقة محله الذي دخل إليه رجال مسلحون.

وقام صاحب المتجر في الحال بردع العصابة المسلحة، فقد قام على الفور بسحب بندقيته من خلف المنضدة وفتح النار باتجاه المسلحين الذين أرادوا سرقة محله.

وتم تسجيل المواجهة عبر كاميرات المراقبة في المتجر حوالي الساعة 2:45 صباح يوم الأحد في مدينة نوركو.

ووفقا لإدارة شرطة مقاطعة ريفرسايد، نزل 4 مسلحين ووجوههم مغطاة من سيارة BMW SUV ودخلوا إلى المتجر وبنادقهم مصوبة، إلا أن مالك المتجر أمسك ببندقيته وأطلق رصاصة واحدة من خلف المنضدة، فما كان من رجال العصابة إلا الفرار ، حيث صرخ أحدهم: "لقد أطلق النار على ذراعي".

وأثنت إدارة الشرطة على تصرف صاحب المتجر الرجل المسن، قائلة إنه "مسلح بشكل قانوني، ومنع ارتكاب جريمة عنيفة وقام بتأمين سلامته".

وعثرت السلطات على رجل العصابة المصاب بذراعه في المستشفى، كما تم العثور على أصحابه الثلاثة الآخرين في سيارة الـBMW والتي تم الإبلاغ عن سرقتها. كما عثر عناصر الشرطة على بنادق مسروقة في السيارة.

المصدر: abc news

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