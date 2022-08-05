رئيس وزراء هنغاريا مخاطبا مجتمع "الميم": "الأم امرأة والأب رجل واتركوا أطفالنا وشأنهم!"

على خلفية التعديلات الدستورية التي أقرتها بودابست مؤخرا، خاطب رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، نشطاء "مجتمع الميم" قائلا: "اتركوا أطفالنا وشأنهم".

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وكان البرلمان المجري قد أثار غضب نشطاء "مجتمع الميم" (الأزواج من نفس الجنس) في جميع أنحاء العالم حينما اعتمد تعديلات دستورية في ديسمبر الماضي لحماية الأسرة وضمان حق الطفل في الأم والأب.

التعديل التاسع، الذي أدخلته الحكومة الهنغارية، يجعل التبني شبه مستحيل للأزواج من نفس الجنس، وبالتالي حماية النمو العقلي والبدني للأطفال.

والتعديل الجديد يكمل الدستور بالكلمات التالية: "الأم امرأة والأب رجل"، كما ينص أيضا على أن الأزواج يمكن أن يكونوا قبل كل شيء آباء بالتبني.

وهكذا، في بادرة نادرة في أوروبا الليبرالية، خاطب رئيس الحكومة الهنغارية مجتمع "الميم" الدولي باللغة الإنجليزية قائلا: "الأم امرأة والأب رجل، لذلك أتركوا أطفالنا وشأنهم".

المصدر: RT