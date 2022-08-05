مستشار بالبرلمان المغربي يحدد المسؤول عن هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج

حمّل مستشار بالبرلمان المغربي وسائل الإعلام في بلاده مسؤولية هجرة الأطباء المغاربة، وهاجمها بشدة لانتقادها القطاع الخاص في المنظومة الصحية المغربية.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "هسبريس" عن محمد زيدوح، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قوله خلال اجتماع مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية بمجلس المستشارين، مخاطبا خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن "الحفاظ على القطاع الخاص يقتضي حمايته من المآسي الإعلامية التي يعاني منها".

ورأى المستشار البرلماني المغربي أن "وجود إعلام مغرض يهاجم المنظومة الصحية"، من بين الأسباب الأساسية التي تجعل الأطباء المغاربة يهاجرون إلى الخارج، علاوة على بحثهم عن شروط عيش أفضل.

وقال زيدوح في هذا السياق : "الأطباء ليسوا جميعهم نزهاء؛ ولكن جزءا كبيرا منهم يقوم بعمله كما ينبغي.. ونحن نرى المحامين والموثقين والأساتذة لا يتحدث عنهم أحد؛ ولكن الأطباء بمجرد خطأ بسيط يتحدث عنهم الجميع، وهذا الأمر كلّف المغرب ثمنا باهظا، يقدر بـ14 ألف طبيب الذين أصبحوا خارج التراب الوطني".

وذكر المستشار البرلماني المغربي أنه تحدث في هذا الموضوع مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل؛ وذلك "لأنه لا يمكن الإساءة إلى كرامة الإنسان، سواء كان طبيبا أو وزيرا أو مهندسا… لأننا في مجتمع متحضر، وفي الآن نفسه محافظ، ولدينا أسَر"، متابعا المسألة ذاتها بقوله باللهجة المحلية: "ملي كيجي عندك ولدك ويقول لك راني قريت في الجريدة بأن الأطباء شفارة، والمصحات كلهم شفارة، فهذا يجعلك تعيش مشكلا مع أسرتك بحكم عملك".

المصدر: هسبريس