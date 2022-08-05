سوريا.. قتيلان وجرحى بينهم ضابطان بتفجير قنبلة في حلب (صور)

فجّر أحد "المطلوبين الخطيرين" قنبلة في حي الميدان في مدينة حلب السورية ما أدى إلى مقتله ووفاة شخص آخر وإصابة 15 آخرين بينهم ضابطان وأربعة أفراد من الشرطة.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية إن الحادثة شهدتها المدينة في التاسعة من مساء اليوم الخميس، حين أقدم "أحد المطلوبين الخطيرين (إسماعيل شويحنة) على رمي قنبلة حربية، وهو ما أدى إلى "وفاة شخص وإصابة 9 أشخاص من المارة بشظايا جراء انفجار القنبلة".

وأضافت الوزارة أن دوريات من شرطة المحافظة توجهت إلى المكان، "وعند محاولة إلقاء القبض عليه قام برمي قنبلتين أيضا على الدوريات الشرطية ما أدى إلى مقتله وإصابة ضابطين و4 عناصر أيضا بشظايا مختلفة".

وأشارت الوزارة إلى أن الجثة نقلت إلى الطبابة الشرعية، وتم إسعاف المصابين، والتحقيقات مستمرة.

المصدر: RT