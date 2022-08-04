الكاميرات تعطلت أم عطلت؟.. تفاصيل جديدة في قضية عزل مسؤول كبير بسبب حمالة صدر

كشف مصدر مسؤول بديوان عام محافظة قنا في مصر، تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على حمالة صدر نسائية حمراء داخل حمام رجالي بالديوان العام.

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وأوضح المصدر أنه جرى الاستعانة بمهندسين وفنيين مُتخصصين لإصلاح الكاميرات المُعطلة بديوان عام المحافظة، بعد التفاجئ بتعطلها على خلفية فحصها، في محاولة كشف غموض العثور على حمالة صدر حمراء اللون معلقة خلف باب حمام الرجال بالطابق الأول لديوان عام محافظة قنا.

وأشار المصدر إلى أنه جرى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإحالة مدير إدارة الأمن الإداري داخل الديوان للتحقيق، وتبليغه شفهيًا بعزله من وظيفته، بسبب تعطل عدد من كاميرات المراقبة داخل الديوان، مما أعاق تحديد هوية صاحب الواقعة، مضيفًا: من المحتمل أن تكون الواقعة مُدبّرة بهدف إثارة البلبلة، كما أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا في انتظار نتيجة التحقيقات، لإصدار قراره النهائي في الواقعة.

في وقت سابق، عثر أحد المسؤولين بديوان عام محافظة قنا على حمالة صدر نسائية حمراء داخل الحمام الرجالي في الطابق الأول بديوان عام المحافظة، وجرى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإبلاغ مدير الأمن الإداري بالديوان بعزله من وظيفته، بعد اكتشاف تعطل كاميرات المراقبة، ما أعاق كشف هوية صاحب الواقعة.

المصدر: القاهرة 24