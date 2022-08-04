مصر.. تحرك جديد ضد الطبيب المتهم بوفاة الإعلامي وائل الإبراشي

كشف مصدر موعد التحقيق مع شريف عباس، طبيب الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وذلك بعد إحالته للمحاكمة التأديبية لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج كورونا.

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وقال المصدر، إنه سيتم التحقيق مع الطبيب شريف عباس، بلجنة التحقيقات في النقابة في غضون الأسبوع المقبل للاستماع إلى أقواله في ما هو منسوب إليه من مخالفته بروتوكول وزارة الصحة المُتبع في علاج فيروس كورونا أثناء علاجه لحالة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

كانت النيابة العامة، قد استبعدت شُبهة جريمتي الإهمال الطبي ومُخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، وطلبت اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المُتبّع في علاج فيروس كورونا.

في السابق؛ قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء في تصريحات تلفزيونية، إن أسرة الإعلامى وائل الإبراشي قدمت شكوى لنقابة الأطباء، والنقابة فتحت تحقيقًا حول الواقعة، كما أن أسرة الراحل تقدمت بشكوى للنيابة العامة.

وأضاف عضو مجلس نقابة الأطباء، أن التحقيق في الجانب التأديبي بالواقعة مُستمر ومُتواجد بالنقابة، ونحن نحترم أحكام النيابة والقضاء، ولا يجب أن نصدر أحكامًا مسبقة.

وأردف عضو مجلس نقابة الأطباء: النيابة العامة أجرت تحقيقًا، بناءً على بلاغ من أسرة الإعلامي الراحل، والنيابة أرسلت للنقابة لتبدأ في إجراءات الجانب التأديبي مع الطبيب المعالج.

المصدر: القاهرة 24