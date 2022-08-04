سعودي يوهم النساء بتوظيفهن ويبتزهن بصور خاصة!

أكد مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الآداب أثبتت قيام مواطن سعودي بالاحتيال على عدد من النساء الباحثات عن عمل.

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وقال المسؤول السعودي إن المواطن تمكن من ذلك من خلال التواصل مع النساء واستدراجهن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وإيهامهن أنه سيقوم بتوظيفهن، طالبا منهن بيانات خاصة وصورا شخصية، إضافة لصور من الوثائق الرسمية والهوية الوطنية، ومن ثم تخزينها على هاتفه النقال، والقيام بابتزازهن لاحقا لمقاصد سيئة.

وأكد على أنه تم إيقاف الرجل المحتال وإقامة الدعوى العامة بحقه، للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن.

وأوضح مسؤول النيابة العامة، أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مهيبا بالجميع إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية، وعدم إفشائها، أو الإدلاء بها، إلا للجهات الرسمية أو عن طريق القنوات المعتمدة في هذا الجانب.

المصدر: صحيفة المناطق