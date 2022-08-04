 
مباشر

العمر الأمثل لإعداد الطفل للمدرسة

مجتمع

العمر الأمثل لإعداد الطفل للمدرسة
Globallookpress West Coast Surfer/moodboard
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tjrr

أعلنت أناستاسيا يكوشيفسكايا، أخصائية علم النفس أن 5 سنوات، هي العمر الأمثل لبداية إعداد الطفل للمدرسة.

إقرأ المزيد
دراسة تكشف فعالية تقرّب الطفل من الطبيعة على تحسين صحة رئتيه
دراسة تكشف فعالية تقرّب الطفل من الطبيعة على تحسين صحة رئتيه


وتقول الأخصائية في حديث لـ Gazeta.Ru، "يملك الطفل قبل المدرسة احتياطي فكري، يمكن التعامل معه وتنظيمه وتحليله".

وتضيف، من المهم عند إعداد الطفل للمدرسة، الانتباه إلى ثلاثة جوانب للنضج: الفكري والعاطفي والاجتماعي.
وتوضح، النضج الفكري مرتبط بالقدرة على التعميم ومقارنة الأشياء وتصنيفها. واستخلاص النتائج. والنضج العاطفي يتحدث عن نفسه. وأما النضج الاجتماعي فمرتبط بالقدرة على التواصل والحاجة للتواصل.

وتقول، "يشمل هذا أيضا فهمه وقبوله دور الطالب، ومهارة الاستماع إلى المعلم، واتباع القواعد المعتمدة في المجموعة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

موقع: طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية يعتقد أن بيلوسي على متنها أقلعت من كوالالمبور