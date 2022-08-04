العمر الأمثل لإعداد الطفل للمدرسة

أعلنت أناستاسيا يكوشيفسكايا، أخصائية علم النفس أن 5 سنوات، هي العمر الأمثل لبداية إعداد الطفل للمدرسة.

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وتقول الأخصائية في حديث لـ Gazeta.Ru، "يملك الطفل قبل المدرسة احتياطي فكري، يمكن التعامل معه وتنظيمه وتحليله".

وتضيف، من المهم عند إعداد الطفل للمدرسة، الانتباه إلى ثلاثة جوانب للنضج: الفكري والعاطفي والاجتماعي.

وتوضح، النضج الفكري مرتبط بالقدرة على التعميم ومقارنة الأشياء وتصنيفها. واستخلاص النتائج. والنضج العاطفي يتحدث عن نفسه. وأما النضج الاجتماعي فمرتبط بالقدرة على التواصل والحاجة للتواصل.

وتقول، "يشمل هذا أيضا فهمه وقبوله دور الطالب، ومهارة الاستماع إلى المعلم، واتباع القواعد المعتمدة في المجموعة".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"