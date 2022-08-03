الجالية المصرية في السعودية تصدر بيانا عن وفاة مصري بالرياض وتوجه طلبا عاجلا

نشر موقع "القاهرة 24" ملابسات وفاة مصري في السعودية منذ 11 يوما دون التعرف على أحد من أهله وأقاربه في مصر حتى الآن، ما يمنع إجراءات إتمام دفنه.

ونقل "القاهرة 24" عن بيان لأبناء الجالية المصرية بالسعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بيانات مغترب مصري يبلغ من العمر 74 عاما متوفى في مستشفى الإمام عبد الرحمن الفيصل بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية منذ تاريخ 24/7/2022 بفيروس كورونا، أملا في الوصول إلى ذويه.

وأوضح أبناء الجالية المصرية أنه لم يُستدل على أهل المتوفى المصري حتى الآن نظرا لفقدان إثباتاته الشخصية من جواز سفره، ولم يسأل عليه أحد.

إقرأ المزيد

وتوصل عضو الجالية أمير فريد، لمعلومات إقامته الرسمية وتبين أن اسمه عبد الوهاب عبد العظيم محمود، ويبلغ من العمر 74 عاما ويحمل جوازا مصريا رقم A17036026 وكان يعمل سائقا خاصا ولا تتوفر أي معلومات أخرى عنه.

وقال عضو الجالية، إنه في حال التعرف عليه من أسرته في مصر التواصل مع القنصلية المصرية بالرياض، أو به على رقم جوال 00966548052940 للتمكين من إنهاء إجراءات غسله ودفنه.

المصدر: القاهرة 24