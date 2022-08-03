سجين سعودي منذ 16 عاما بالولايات المتحدة يحتفل بزواج ابنته ويشكر محمد بن سلمان من السجن (فيديو)

نشر تركي التركي، نجل السجين السعودي منذ 16 عاما في الولايات المتحدة، حميدان التركي، تسجيلا صوتيا لوالده يشكر فيه قيادة المملكة على تيسير زيارة عائلته له بالسجن.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر تركي تسجيلا صوتيا لوالده حميدان التركي، معلقا عليه بالقول: "رسالة صوتية من والدي حميدان التركي بعد زيارة أخواتي نورة وأروى، شكر فيها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، وسفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية على رعايتهم المستمره ودعمهم و تيسير هذه الزيارة".

وفي التسجيل، وجه حميدان التركي الشكر لجميع الأهل والأصدقاء وكل من يدعو له ويسأل عنه، مؤضحا أنه فرح بزيارة زوج ابنته له بجهود من القيادة.

وقال في التسجيل الصوتي إنه "سجد لله شكرا عندما تمكن زوج ابنته من زيارته"، داعيا "الله أن يجمع شمله بأسرته وأهله".

وأضاف: "جزى الله حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عني خير الجزاء بتيسير هذه الزيارة"، مختتما بالدعاء: "فياربي ردني إلى ديارك المباركة ردا جميلا وأنت حسبنا ونعم الوكيل".

رسالة صوتية من والدي #حميدان_التركي بعد زيارة أخواتي نورة وأروى، شكر فيها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسفارة المملكة في الولايات المتحدة الامريكية على رعايتهم المستمره ودعمهم و تيسير هذه الزيارة @SaudiEmbassyUSApic.twitter.com/kuQv556Laa — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) August 1, 2022

وبحسب صحيفة "سبق"، كان حميدان التركي قد اعتقل في عام 2005 بتهمة إساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، واحتجاز وثائقها وفق ملف القضية.

المصدر: RT