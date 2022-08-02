مصر.. مغني المهرجانات السابق فارس حميدة يحرج مذيعة على الهواء (فيديو)

أحرج مغني المهرجانات المصري المعتزل فارس حميدة، إحدى المذيعات أثناء الحديث عن أسباب اعتزاله غناء المهرجانات الشعبية، واتجاهه للإنشاد الديني.

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وقال فارس حميدة، خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج، إنه أعلن توبته عن مجال الغناء، مؤكدًا أنه دائمًا كان يترك بابا بينه وبين الله مفتوحًا على حد تعبيره، قائلًا: قرار البعد كان منتهي بس كنت مستني زقة، وأنا الحمد الله منذ دخولي المجال وأنا كنت سايب باب بيني وبين ربنا مش بقفله.

ووجه فارس حميدة رسالة لجمهوره خلال المداخلة قائلًا: أحب أقول للشباب مهما كنت عاصي وبتعمل ذنب والدنيا ضيقة عليك، خلي دايمًا في باب موارب بينك وبين ربنا، إذا كان صدقة أو صلاة أو صيام محدش يعرف عنه حاجة وإن شاء الله يكون ده الطريق اللي هيخليك في اتجاه الهدى والحق.

وعن تحريم الغناء قال فارس حميدة: الحلال بيّن والحرام بيّن كلنا عارفين أن الغناء حرام.. وعندما علقت المذيعة عن ترك الحديث عن الحلال والحرام لأن هناك الكثير من الآراء يجب تركها للعلماء، فأجاب: أنا بفكر في الموضوع من منظور مختلف وهو هل يوم القيامة الغناء حق؟، ولو فكرنا فيها هنلاقي أنه مش من باب الحق.

وأثناء المكالمة أخبر فارس حميدة المذيعة بأنه عليه إنهاء المكالمة الهاتفية لتأدية صلاة العشاء، وعقبت مذيعة البرنامج قائلة إنها تتمنى عودته لاستكمال النقاش بعد أدائه صلاة العشاء.. مطالبة منه الدعاء لها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية