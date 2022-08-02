كارثة بكل المقاييس.. فنان مصري كبير يهاجم مسرحية العيال كبرت بعد 42 سنة على عرضها

هاجم الفنان المصري الكبير أحمد ماهر مسرحية العيال كبرت في أحد البرامج التلفزيونية، ووصفها بأنها كارثة بكل المقاييس.

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وقال الفنان أحمد ماهر إن مشاهدة الجميع لمسرحية العيال كبرت ليست دليلا على أي شيء قائلا: "المخدرات ممنوعة وعلى الرغم من ده هل هي مش موجودة.. طبعا موجودة، واللى بيشربها بيبقى فاكر إنه سعيد، هو نفس الأمر بالنسبة للمسرحية".

وتابع ماهر أن "ما يحدث هو فساد في الذوق العام، فكيف يتم تقديم عمل مسرحية يروج لتطاول الأبناء على والدهم والسخرية منه بهذه الطريقة، وهذا هو سبب فيما وصلنا إليه الآن من تدنٍ في القيم والأخلاق".

وأبدي الفنان أحمد ماهر، اندهاشه من الفنانة نادية شكرى قائلا: الحقيقة أنا مندهش من أن تكون فنانة متعلمة مثل نادية شكري، وتشارك في هذا العمل الذي يسئ للذوق العام ويهدم قيم المجتمع.

يذكر أن الفنان أحمد ماهر، ظهر مساء أمس الأول في أحد البرامج التليفزيونية وصرح خلاله بأنه لا يحب مسرحية العيال كبرت وأنها كارثة بكل المقاييس.

وردت الفنانة نادية شكري، أنها مندهشة من هجومه على العمل، لأنه لا يعرض على التلفزيون إلا ويشاهده الجميع كبار وصغار.

المصدر: الوطن