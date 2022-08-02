بعد 8 سنوات على رحيل سعيد صالح.. ابنته تكشف تفاصيل حياته العائلية

كشفت ابنة الفنان الكوميدي الراحل سعيد صالح، هند صالح عن كواليس حياة والدها فى المنزل بعيدا عن الأضواء وعدسات الكاميرات في الذكرى الثامنة لرحيله.

وقالت هند صالح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" على قناةCBC: "والدي عاش حياته كلها ببساطة وكان بمثابة البهجة في حياتنا، وبمجرد رؤيته تضحك وتكون مبسوط".

وأضافت هند :"والدي كان حياتنا السعيدة وصانع الابتسامة، والدي كان مبسوط بحياته ولا يسعى وراء الشهرة أو الأفيش ولم يندم على شيء بل كان موهوبا وبمجرد ظهوره على الشاشة يقلب موازين الفيلم مستشهدة بدورة فى فيلم زهايمر رغم أنه ظهر في مشاهد قليلة إلا أن دوره تحدث عن أزمة وعلق في أذهان الناس".

ونشرت ابنة الفنان سعيد صالح صورة لوالدها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة ذكرى وفاته وعلقت هند على الصورة، "8 سنين يا حبيبى.. ربنا يرحمك ويغفرلك ويجعل مثواك الجنة ويجمعنا على خير".

المصدر: اليوم السابع