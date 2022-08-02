مصر.. محاكمة نجل الإعلامي توفيق عكاشة بعد ضبطه مع فتاة ومرتضى منصور يتدخل في القضية

حددت محكمة مصرية يوم 13 أغسطس المقبل، لأولى جلسات محاكمة إبراهيم توفيق عكاشة، وفتاة أخرى كانت بصحبته في قضية إحراز مواد مخدرة وتزوير.

وذكر أمر إحالة المتهم إبراهيم توفيق عكاشة، البالغ من العمر 26 عاما، والمتهمة "أسماء. أ. ع" إلى محكمة جنايات القاهرة، أن المتهم الأول أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا حشيش، وهيروين، وموروفين، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية، التي أجريت بشأن الواقعة، أن مجري التحريات أبصر المتهم الأول يسقط منه كيس بلاستيكي شفاف، يظهر بداخله مسحوق لجوهر الهيروين المخدر، فالتقطه، وبمواجهته أقر بتعاطيه والمتهمة الثانية للمواد المخدرة، وتسبب ذلك في إعيائها فضبطهما، وبتفتيش الأول عثر على كيس آخر بلاستيكي يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وقدمت له المتهمة الثانية كيسا بلاستيكيا، يحوي ذات الجوهر المخدر السابق، وعزا قصدهما تعاطي المواد المخدرة.

وأعلن المستشار مرتضي منصور، توليه الدفاع عن نجل الإعلامي توفيق عكاشة، موضحا أنه سوف يطلب نسخة من القضية للاطلاع عليها، وتوليه الدفاع عن نجل توفيق عكاشة.

المصدر: القاهرة 24