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"النسور السوداء" تحلق فوق الأهرامات والجيش المصري يراقب

مجتمع

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وصل إلى إحدى القواعد الجوية المصرية فريق الألعاب الجوي الكوري الجنوبي لمشاركة نظيره المصري في عرض جوي فوق الأهرامات.

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وينفذ العرض تحت مسمى (Pyramids Air Show 2022) في الثالث من أغسطس الجاري .

ويشارك فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي (Black Eagles) بعدد من الطائرات التي ستنفذ عدداً من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصرى (Silver Stars) وفريق طائرات الهيل جازيل المصري (حورس) عروضا جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية عدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان بالإضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية المصحوبة بالحركات الإيقاعية المتميزة.

المصدر: أخبار اليوم

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