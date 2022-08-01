عالم أزهري كبير يصدم المصريين حول استخدام فيزا المشتريات

كشف رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ المصري، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف علي جمعة، عن حكم استخدام فيزا المشتريات وتقسيطها للبنك بفائدة.

إقرأ المزيد

وقال مفتي الجمهورية السابق، خلال رده على سؤال ورد إليه، بشأن حكم استخدام فيزا المشتريات وتقسيطها للبنك بفائدة، إن استخدام الفيزا كارد في شراء الاحتياجات الشخصية وتقسيطها للبنك بفائدة حرام شرعا.

وعلل الدكتور علي جمعة ذلك، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، لافتا إلى أن النهي هنا سببه أن هذه المعاملة تغرق الدولة والمواطنين في الديون.

وتابع الدكتور علي جمعة: معنى الكالئ بالكالئ أي الدين بالدين أي أن البنك يقول لك سدد الـ 10 آلاف جنيه بـ11 ألف جنيه فهذا سداد دين بدين لا يجوز ومنهي عنه، لافتا إلى أنه كان يقال عنه سابقا في القرون الأولى شبهة ربا وليس ربا كما يقول البعض، حيث إن الربا يكون في تعاملات الذهب والفضة وليس في المال.

واستطرد الدكتور علي جمعة، أنه إذا كان الشخص يشتري بالفيزا كارد ويسدد نفس المبلغ للبنك دون زيادة قبل انتهاء فترة السماح فهذا جائز أما بعد انتهاء المدة غير جائز وحرام.

المصدر: القاهرة 24