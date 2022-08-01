حكم "تاريخي" جديد ينتصر للأسرة في مصر

أصدرت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص في مصر، حكما حول خلاف بشأن تبديد منقولات، اعتبرته وسائل إعلام محلية بأنه "حكم تاريخى جديد ينتصر للأسرة المصرية".

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وفي التفاصيل، قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برفض الطعن المقام من (ن.أ.ع) لقيامه بتبديد منقولات زوجته السيدة (ج.ع.ع) والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، وقد اختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بزوجته عند نزوله مصر بعد 18 عاما من الإعارة، مبددا كافة منقولاتها، وعاد لعمله بالخارج وعند نزوله في العام التالي، تم القبض عليه وعوقب جنائياً بالحبس.

وفي قرارها، أيدت المحكمة الحكم المطعون فيه بعقابه "تأديبيا بمجازاته بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه".

كما رفضت المحكمة اعتبار التبديد "جريمة مخلة بالشرف لكونها جريمة أسرية تنال من شيم الرجال".

المصدر: "صدى البلد"