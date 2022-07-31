حفل زفاف غريب في الهند بدون العروسين.. لكن سبب وزمن إقامته هو الأغرب (فيديو)

شهدت قرية هندية حادثة غريبة، حيث نظمت حفل زفاف لعروسين فارقا الحياة قبل نحو 30 عاما، إحياء لعادة قديمة اعتادها سكانها، حسب وسائل إعلام هندية.

وحاز فيديو الواقعة الذي نشره اليوتيوبر الهندي آني آرون، عبر صفحته في موقع "تويتر"، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، إذ ظهرت فيه عائلتان في قرية داكشينا كانادا وهما تعيدان إحياء عادة قديمة في البلد، بإقامة حفل زفاف للعروسين المتوفيين.

واعتاد سكان القرية أن يتم تزويج الشخص الذي يموت أثناء الولادة من شخص آخر توفي أثناء الولادة.

وعلق آرون على المناسبة قائلاً: "أنا أحضر حفل زواج، قد تسأل لماذا يستحق الأمر كتابة تغريدة، حسنا، لقد مات العريس بالفعل، وماتت العروس أيضا منذ نحو 30 عاماً".

وتجري العادات في تلك المنطقة بإجراء العرس من أفراد عائلة المتوفى، ويشمل جميع المواكب المشابهة لحفل الزفاف العادي، وأضاف اليوتيوبر الهندي قائلاً: "تذهب عائلتان إلى منزل بعضهما من أجل الخطوبة، وهناك موكب زواج، وحفل متكامل".

ونشر حيثيات الطقوس المختلفة التي يتم إجراؤها في حفل الزفاف، حيث تحضر عائلة العريس فستان الزفاف الذي سترتديه العروس المتوفية.

وأنهى حديثه بالقول: "بعد أن يتم الانتهاء من مراسم الزفاف، يتم تقديم الطعام الشهي على أوراق الموز".

المصدر: وسائل إعلام هندية