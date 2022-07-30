بحضور وزيرين.. أول ظهور للفنانة آمال ماهر على المسرح بعد غياب سنوات (فيديو + صور)

بعد جدل كبير أثاره اختفاؤها عن الساحة الفنية، ظهرت الفنانة المصرية، آمال ماهر، أمس الجمعة، لأول مرة على المسرح بعد غياب سنوات.

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وأحيت الفنانة حفلها بمدينة العلمين الجديدة أرينا، وحضر عدد كبير من جمهور الفنانة إلى مدينة العلمين الجديدة قبل ساعات من موعد الحفل.

هذا وحضر الحفل وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، ووزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين، بينهم إلهام شاهين.

وفي بداية حفلها، وجهت الفنانة آمال ماهر رسالة إلى جمهورها، موجهة له الشكر لدعمها وحضور حفلها، وقالت: "معنديش كلام أقوله غير إنكم وحشني جدا..وإن أنا هنا في مكاني"، ليشتعل المسرح بتصفيق الحضور.

وأضافت: "أنا هنا بينكم ومعاكم ومنكم، وشكرا على كل شيء، وشكرا على المحبة، وشكرا على الاحترام، وشكرا على كل شيء..شكرا على كل حاجة انتوا قدمتهولي، ويا رب إن شاء الله يكون يوم جميل يليق بيكم وبجمهور جميل زيكم".

وودعت آمال جمهورها بعد تقديم عدد من أشهر أغانيها قائلة: "لنا لقاء تاني قريبا..تصبحوا على خير مش هغيب تاني عنكم خلاص".

المصدر: "المصري اليوم" + RT