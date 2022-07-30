سلطات الدومينيكان تتهم أوكرانية بتعذيب عشيقها السابق

أفادت وسائل إعلام في جمهورية الدومينيكان بأن النيابة العامة في البلاد تتهم مواطنة أوكرانية بتعذيب عشيقها السابق، وهو أحد مواطني الجمهورية.

وقالت صحيفة "كاريبي" بأن الأوكرانية نتاليا كاسيانوفا تتهم بارتكاب أعمال التعذيب والتعامل القاسي بحق المدعو ميغيل أنخيل ليناريس.

وحسب النيابة العامة، تأمرت المرأة مع اثنين من السكان المحليين لتنظيم الاعتداء على ليناريس، حيث تعرض الرجل للضرب المبرح حتى الإغماء.

وقد تم إلقاء القبض على أحد الشخصين اللذين شاركا في الاعتداء على الرجل.

وتم تأجيل المرافعات في القضية إلى 6 أغسطس نظرا لضرورة تنظيم الترجمة من الإسبانية للأوكرانية أثناء الجلسات.

المصدر: نوفوستي