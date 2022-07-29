أحد ممثلي "الطريق إلى إيلات".. بين المفرج عنهم بموجب عفو السيسي

ورد اسم الفنان المصري طارق النهري في قائمة المفرج عنهم بموجب العفو الجمهوري الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشمل شرائح محددة من المحكومين.

وصدر ضد النهري حكم غيابي لاتهامه في قضية حرق المجمع العلمي وأحداث مجلس الوزراء، وظل متواريا رغم صدور أمر بضبطه وإحضاره ثلاث مرات من محكمة جنايات القاهرة.

النهري ممثل ومخرج ومؤلف مصري، ولد في 1952.

من أعماله التي شارك فيها ممثلا: مسلسلات "البيت"، و"تحت الأرض والنار" و"الطيبين" و"الحارة" وفيلم "الطريق إلى إيلات".

ومن أعماله مؤلفا: أفلام "لوكان ده حلم"، وفيلم "الشجعان" و"الأب الثائر".

ومن أعماله مخرجا مسلسلات "جن مصور" و"نجوم في سماء التاريخ".

حصل على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة بالإسكندرية عام 1973، ليبدأ حياته ممثلا في التلفزيون.

خلال مسيرته الفنية شارك فيما يقرب من 120 عملا كان آخرها مسلسل "طاقة نور" قبل 5 سنوات مع الفنان هاني سلامة، ومن أعماله في مشواره الفني "الشوارع الخلفية، الطريق إلى إيلات، الكرنك، خاتم سليمان".

في أبريل 2012 ألقت قوات الأمن القبض على الفنان طارق النهري لاتهامه بالتورط في أحداث مجلس الوزراء التي وقعت في أواخر عام 2011، وأمرت النيابة العامة لاحقًا بإخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في القضية.

وفي 7 يوليو 2012 أمر النائب العام بإحالة 293 متهما، بينهم 24 حدثا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقضية.

وقضت المحكمة في فبراير 2015، بالسجن المؤبد لـ" أحمد دومة" و229 آخرين في القضية بينهم "النهري" -غيابيا- وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن الأضرار التي حدثت.

وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبدالله عصر، في يوليو 2020، بقبول الطعن المقدم من الفنان طارق النهري، على حكم محكمة الجنايات، بمعاقبته و9 آخرين بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم بـ "أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي، وتخفيف الحكم عليهم إلى السجن 15 سنة.

المصدر: "الدستور"