جريمة مروعة تهز الأردن.. خنقت طفليها بيديها والزوج يبلغ عنها

قامت امرأة أردنية شرق العاصمة عمان بخنق طفليها الوحيدين، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، مشيرة إلى أن الشرطة اعتقلت الجانية وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة المروعة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية إنه "ورد ظهر اليوم بلاغ لمديرية شرطة شرق عمان من أحد الأشخاص بقيام زوجته بخنق طفليها الاثنين وهما طفل عمره ست سنوات وطفلة عمرها ثماني سنوات".

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وأضاف الناطق أن وحدات الأمن تحركت "لمكان وقوع الجريمة وضبطت الزوجة ونقلت الجثتين للطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وفتح تحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها وإحالتها للقضاء".

المصدر: موقع خبرني الأردني