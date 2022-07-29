حفيدة بايدن تعلن عقد حفل زفافها في حديقة البيت الأبيض

أعلنت ناعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها ستعقد حفل زفافها هذا الخريف في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وكتبت ناعومي ( عاما) في تغريدة على "تويتر": "لقد توصلنا أخيرا إلى مكان إقامة حفل الزفاف.. سنتزوج في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض".

Sooo not sure how best to update but was supposed to do so weeks ago…but we have finally figured out where the ceremony will be…and much to the relief of secret service and with the dogs’ endorsement…we’ll be getting married on the South Lawn! Couldn’t be more excited 🥹 pic.twitter.com/CHfvmJ9ZHL — Naomi Biden (@NaomiBiden) July 28, 2022

وأعلن مدير الاتصالات في مكتب السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن في وقت سابق من هذا العام أن السيدة الأولى والرئيس سيستضيفان حفل زفاف حفيدتهما في 19 نوفمبر في 1600 Pennsylvania Ave.

المصدر: The Hill