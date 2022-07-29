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حفيدة بايدن تعلن عقد حفل زفافها في حديقة البيت الأبيض

مجتمع

حفيدة بايدن تعلن عقد حفل زفافها في حديقة البيت الأبيض
الصورة من "انستغرام"
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أعلنت ناعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنها ستعقد حفل زفافها هذا الخريف في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض.

وكتبت ناعومي ( عاما) في تغريدة على "تويتر": "لقد توصلنا أخيرا إلى مكان إقامة حفل الزفاف..  سنتزوج في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض".

وأعلن مدير الاتصالات في مكتب السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن في وقت سابق من هذا العام أن السيدة الأولى والرئيس سيستضيفان حفل زفاف حفيدتهما في 19 نوفمبر في 1600 Pennsylvania Ave. 

المصدر: The Hill

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