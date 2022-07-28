شاهد.. أتراك يعتدون على مصري بالضرب المبرح.. "حرام عليكم بموت"

أفرجت شرطة إسطنبول عن شاب مصري تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الشباب الأتراك في حافلة للركاب بالمدينة.

Otobüste başkasının fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiye dayak kamerada pic.twitter.com/p5FuxGpRpH — Vatan (@Vatan) July 24, 2022

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو لاعتداء عدد من الأتراك على المواطن المصري بشكل وحشي بإحدى الحافلات، بينما كان يناشدهم التوقف عن ضربه، بعد أن وجهت له العديد من الضربات التي تسببت له في حالة من الإعياء.

وقالت وسائل الإعلام إن الاعتداء كان بسبب اعتقادهم أنه كان يعمل على تصوير السيدات في الحافلة.

المصدر: القاهرة 24