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شاهد.. أتراك يعتدون على مصري بالضرب المبرح.. "حرام عليكم بموت"

مجتمع

شاهد.. أتراك يعتدون على مصري بالضرب المبرح..
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أفرجت شرطة إسطنبول عن شاب مصري تم الاعتداء عليه من قبل مجموعة من الشباب الأتراك في حافلة للركاب بالمدينة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو لاعتداء عدد من الأتراك على المواطن المصري بشكل وحشي بإحدى الحافلات، بينما كان يناشدهم التوقف عن ضربه، بعد أن وجهت له العديد من الضربات التي تسببت له في حالة من الإعياء.

وقالت وسائل الإعلام إن الاعتداء كان بسبب اعتقادهم أنه كان يعمل على  تصوير السيدات في الحافلة. 

المصدر: القاهرة 24

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