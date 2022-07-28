مصر.. داعية مصري يرد على اتهامه بالسخرية من "السيد المسيح"

رد الداعية المصري، مبروك عطية، على الهجوم القوي الذي تعرض له خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو مصور له، سخر فيه من لقب السيد المسيح.

إقرأ المزيد

وخرج مبروك عطية، في بث مباشر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قبل قليل، ليُبين حقيقة هذا الأمر، قائلا إنه لا يذكر أنه قال ذلك، أو سخر من السيد المسيح، مضيفا: حتى وإن قلتها فهي لا تُحمل على السخرية، ولم تكن في نيتي.

واستعاذ الدكتور مبروك عطية من الاستهانة أو السخرية من أي نبي من الأنبياء الوراد ذكرهم في القرآن الكريم، أو حتى من لم يرد ذكرهم، قائلا: "من يسخر من السيد المسيح يسخر من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، باعتباره سيدا مثله".

وأثار فيديو بث مباشر للداعية الإسلامي، مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية السابق بجامعة الأزهر الشريف، سخط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سخريته من وصف سيدنا عيسى عليه السلام، بالمريخ.

وكان المحامي المصري نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، قد قال إنه سيرفع قضية ضد الداعية مبروك عطية متهما إياه بازدراء الأديان.

المصدر: القاهرة 24