كوريا الجنوبية تمنح بايدن اسم باي جي سونغ.. فماذا يعني؟

منح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاسم الكوري باي جي سونغ، في إطار احتفال بمناسبة نهاية الحرب الكورية. وهو واحد من عشرات كبار المسؤولين الأمريكيين الذين وصفوا بأنهم كوريون.

وقالت جمعية الصداقة بين تحالف جمهورية كوريا والولايات المتحدة: "يشرفنا أن نعلن ونعطي الاسم الكوري للرئيس الأمريكي جوزيف روبينيت بايدن جونيور. اسمه باي جي سونغ"، مبينة أن "اللقب الكوري لبايدن يأتي من بيونغ تايك، وهي مدينة تقع على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب سيئول وتضم غالبية القوات الأمريكية البالغ عددها 28.500 جندي في كوريا".

وأوضحت الجمعية أن "اسمه الأول، جي سونغ، يعني المنطقة والنجمة، على التوالي"، مشيرة إلى أن "المعنى الأعمق والمهم وراء تسمية "باي جي سونغ" للرئيس الأمريكي جوزيف روبينيت بايدن جونيور هو مواصلة النظر في السلام والحفاظ عليه في شبه الجزيرة الكورية بينما يواصل المساهمة في السلام العالمي".

وجاء تسليم الاسم الكوري للرئيس بايدن في الوقت الذي احتفل فيه الحلفاء بالذكرى الـ69 لنهاية الحرب الكورية.

وبايدن هو واحد من عشرات كبار المسؤولين الأمريكيين الذين وصفتهم الجمعية بأنهم كوريون. في السابق، كان الرئيسان الأمريكيان السابقان باراك أوباما ودونالد ترامب يدعيان أوه هان-ما و داي-إيل، على التوالي.

المصدر: "يونهاب"