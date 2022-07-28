اعتقال "أربعيني" متورط في اشتعال حرائق بشمال المغرب

ذكرت صحف مغربية أن سلطات الأمن اعتقلت رجلا في الأربعينيات من عمره يشتبه في "تورطه في الوقوف وراء الحرائق بغابة بني جرفط" بشمال البلاد.

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وذكرت صحيفة "الأحداث المغربية" في التفاصيل أن السلطات المختصة شرعت في التحقيق في ظروف وملابسات "اندلاع حرائق دواوير إقليم العرائش، حيث تم اعتقال رجل أربعيني ينحدر من مدشر الرملة ببني جرفط، بإقليم العرائش، لتورطه في الوقوف وراء اندلاع الحرائق بغابة بني جرفط".

وأفيد بهذا الشأن بأنه "فور توقيف المعني بالأمر والاستماع إليه من طرف الدرك الملكي، اعترف بأنه أثناء قيامه بأشغال تسييج منزله أقدم على حرق بعض البقايا والمخلفات، ما أدى إلى انتشار النيران، فتعذر عليه إخمادها وإيقاف زحفها واتساع رقعتها، ما تسبب في اندلاعها بشكل أوسع في ظروف مناسبة تتمثل في هبوب رياح الغربي وارتفاع درجة الحرارة".

وكان إقليم العرائش بشمال المغرب قد شهد حرائق واسعة تسببت في خسائر مادية كبيرة وأضرار جسيمة بالمزروعات والغطاء النباتي وبالثروة الحيوانية.

المصدر: الأحداث المغربية