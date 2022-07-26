مصر.. عالم أزهري يعلق على إذاعة إعدام قاتل فتاة المنصورة خلال بث مباشر

أوضح العالم الأزهري بشير المحلاوي، رأيه في الحكم الشرعي في إذاعة إعدام قاتل الطالبة نيرة أشرف على الهواء في مصر.

إقرأ المزيد

وقال العالم الأزهري، إنه يجوز ذلك، مضيفا: "الرأي في ذلك رأي القرآن، فكما أذيعت وقائع الذبح وقتل البنت فلابد أن تذاع وقائع الإعدام، حيث قال عز وجل: وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وما دام أنه ثبتت عليه الجريمة وقد فعل ما فعل وحكمت عليه المحكمة بحكمها وأُكد الحكم وأصدر فضيلة المفتي على تأكيد الحكم".

وتابع العالم الأزهري: "السلوك الداخلي في عقل الإنسان ترسخ فيه إن في واحد ذبح بنت، فلما يأتي السلوك الأخر الموازي له، وهو أن هذا الإنسان تمت محاكمته علنا وشافه وهو بيعدم فسيحدث نوع من أنواع الانسجام".

وأردف العالم الأزهري: "فاكر قديما التليفزيون المصري كان بيذيع المحاكمات وكان يتم إعلانها على الناس".

المصدر: القاهرة 24