فنان مصري يكشف لغز صورة فتاة المنصورة المقتولة على يد زميلها المثيرة للجدل

كشف الفنان المصري باهر نويري تفاصيل الصورة التي ظهر فيها مع نيرة أشرف فتاة المنصورة المقتولة على يد زميلها رفقة عدد من النجوم الشباب بالوسط الفني.

إقرأ المزيد

وقال الفنان باهر نويري خلال الفيديو: "أنا اعرف نيرة من خلال ناس أصحابي، اتقابلنا عدة مراتٍ وتحدثنا، لكن الكلام على القد وخلال معرفتي بنيرة هي إنسانة كويسة جدا ومحترمة جدا وعمري ما شوفت منها حاجة وحشة ولا عمرها اتكلمت على الوسط الفني أو كان نفسها تدخل الوسط الفني".

وأضاف نويري: "بالنسبة للصورة المتداولة لنيرة والتي تجمعها مع عدد من فنانين هي صورة جماعية وفي مكان عام، والصورة لم أر فيها أي شيء مشين أو حاجة تدينها، والصورة زي أي صورة تم التقاطها لمجموعة أصدقاء".

وكانت قد أثيرت حالة من الجدل، خلال الفترة الأخيرة حول نيرة أشرف التي قتلت على يد زميلها محمد عادل أمام جامعة المنصورة، بسبب صور انتشرت لها قبل عدة أيام مع ممثل شاب يدعى محمد شبانة.

وظهرت نيرة أشرف، في عدة صور جمعتها بـ محمد شبانة في عدة مناسبات، ما جعل الكثيرين يتسألون حول صلتهما ببعض، وما زاد الأمر حيرة هو قيام محمد شبانة بغلق حسابه عبر فيسبوك وانستغرام للأصدقاء فقط.

ولم يتحدث الممثل الشاب عن علاقته بنيرة أشرف إلا من خلال بوست كتبه بعد واقعة القتل أعرب فيه عن صدمته من قتلها، لكن لم يتحدث بعدها عن صلتهما ببعض واختفى من على السوشيال ميديا.

المصدر: الوطن