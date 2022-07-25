فيديو توديع عائلة رجل أعمال سعودي لعامل مصري يثير تفاعلا (فيديو + صور)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات مؤثرة من حفل وداع أقامه رجل الأعمال السعودي، خالد السعود، احتفاء بالعامل المصري شوقي سمان، بعد 40 عاما من العمل لديه.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو يظهر رجل أعمال سعودي بصحبة العامل المصري، الذي تأثر بحفاوة استقباله وذرف دموعه، حيث قام رجل الأعمال السعودي بتقبيل رأس العامل المصري، كما قام أبناؤه بتقبيل يده تعبيرا عن تقديرهم له.

الحبيب رجل الاعمال خالد السعود قصه وفاء عمرها ٤٠ عاما في احتفاليه الوداع للعم شوقي سمان الذي عاش معه قصه حياه طويله الحب والوفاء عنوان جميل pic.twitter.com/mp7XSsIpUz — المستشار عبدالعزيز اندجاني (@AAndjany) July 23, 2022

في حين علق الكاتب الصحفي السعودي عبد العزيز قاسم، على صور من هذا الاحتفال في "تويتر" قائلا: "في لفتة وفاء رائعة؛ أقام رجل الأعمال، الصديق خالد السعود، حفلا كبيرا للعم (المصري) شوقي سمان، من قنا بالصعيد، ودعا له لفيفا من زملائه في الشركة، وأكد علينا نحن بعض خواصه أن نحضر المناسبة. الحقيقة أننا تأثرنا جميعا من هذه اللفتة الكريمة منه تجاه هذا العامل الذي رافقه من 40 عاما".

الحبيب رجل الاعمال خالد السعود قصه وفاء عمرها ٤٠ عاما في احتفاليه الوداع للعم شوقي سمان الذي عاش معه قصه حياه طويله الحب والوفاء عنوان جميل pic.twitter.com/mp7XSsIpUz — المستشار عبدالعزيز اندجاني (@AAndjany) July 23, 2022

وكان الوافد المصري، شوقي عباس سمان (65 عاما)، قرر العودة إلى بلاده من أجل قضاء ما بقى من عمره مع أسرته.

المصدر: RT + "الوطن"