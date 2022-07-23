الإعدام لصيني أحرق زوجته السابقة خلال بث مباشر

تم في مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، اليوم السبت، تنفيذ حكم الاعدام برجل أدين بجريمة قتل، حيث أشعل النار في زوجته السابقة، في قضية أثارت غضبا واسعا بشان حالات العنف المنزلي.

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وقالت محكمة الشعب المتوسطة في نغاوا التبتية وتشيانغ ذاتية الحكم في بيان قصير، إنها نفذت حكم الإعدام في تانغ لو.

وأشعل تانغ النار في زوجته السابقة في سبتمبر 2020 بينما كانت تقوم ببث مباشرا على منصة الفيديو القصيرة دوين.

وتوفيت ريف سيتشوان، المرأة البالغة من العمر 30 عاما، والمعروفة على الإنترنت باسم لامو، متأثرة بجراحها بعد بضعة أسابيع.

وقدمت لامو لمحة عن حياتها في مقاطع مصورة قصيرة وبث مباشر على دوين، النسخة الصينية من "تيك توك" التي تديرها نفس الشركة الأم.

وفي المقاطع المصورة الخاصة بها، عرضت ريف سيتشوان (لامو) وكتبت في مدونتها عن حياتها. وكانت من أصل تيبتي، وغالبا ما كانت ترتدي الملابس التبتية التقليدية في المقاطع المصورة.

وكانت شقيقة لامو قد أخبرت ”ذا بيبر”، وهي وسيلة إعلامية رسمية مقرها شنغهاي، أن أختها عانت من العنف المنزلي على يد زوجها تانغ لسنوات وقررت الطلاق منه نتيجة لذلك.

وأثارت القضية إدانة وغضبا على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد بسبب المحنة التي يمكن أن تواجهها النساء بسبب الزيجات المسيئة. واحتجزت الشرطة الرجل بعد أيام قليلة من انتشار أنباء الهجوم.

واستأنف تانغ القرار، لكنه خسر الاستئناف في يناير من العام الجاري.

المصدر: أب