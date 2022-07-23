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"اربطوا الأحزمة واستمتعوا بالرحلة"..السفيرة الأمريكية في بيروت تحلق فوق الأراضي اللبنانية (فيديو)

مجتمع

RT
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نشرت السفارة الأمريكية في لبنان، مقطع فيديو يظهر السفيرة، دوروثي شيا، وهي تجلس في قمرة قيادة طائرة، وتستعد للطيران فوق الأراضي اللبنانية.

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وعلي حسابها في "إنستغرام"، ظهرت السفيرة الأمريكية لدى بيروت، دوروثي شيا، وهي تجلس في قمرة القيادة، وتقول..سيداتي سادتي..اجلسوا..واربطوا الأحزمة..واستمتعوا بالرحلة"، لتظهر بعد ذلك لقطات من مناظر ومناطق عديدة في لبنان.

هذا وعلقت السفارة الأمريكية على مقطع الفيديو قائلة: "حلقوا بعيدا مع الكابتن شيا".

المصدر: RT

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