شاهد.. أول ظهور للفنانة المصرية شيرين بعد أزمتها الأخيرة

نشرت وسائل الإعلام المصرية صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور لها بعد أزمتها الأخيرة.

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وظهرت شيرين بعد مداخلتها الأخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي، التي شنت خلالها تصريحات نارية ضد زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وهي تقضي إجازتها الصيفية بمنطقة الساحل الشمالي.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، رفقة ياسمين شقيقة الفنانة زينة، إذ تربطهما علاقة صداقة قوية، منذ فترة كبيرة، وذلك على أحد الشواطئ.

وكانت شيرين عبد الوهاب، أثارت الجدل خلال اليومين الماضين، عقب تصريحاتها ضد الفنان حسام حبيب، إذ تقدم المحامي الخاص بها، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان حسام حبيب.

وكانت فجرت مفاجأة حول السيارة الذي يسير بها حسام حبيب قائلة في بيانها: "ثم فوجئت الشاكية بتحويل المبلغ بالكامل لحساب المعرض، وقيام المشكو في حقه باستلام أوراق السيارة، وإنهاء جميع أوراقها باسمه، وتم استخراج رخصة السيارة باسمه، ونقل ملكيتها باسمه.

المصدر: الوطن