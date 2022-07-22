واقعة غير مألوفة في ضواحي موسكو.. قرد يهاجم طفلة ويحاول خطفها والأم تفكها من بين أنيابه

صرّح المحقق في شكاوى الأطفال بضواحي موسكو بأن الطفلة، التي هاجمها قرد في قرية تيربيغوريفو، خضعت لعملية جراحية ، ولا شيء يهدد حياتها.

وقال عن حالة الطفلة الصحية: " الأطباء أجروا العملية. كلي أمل في أن تتحسن صحة الطفلة الصغيرة قريبا".

هذه الطفلة ترقد الآن في العناية المركزة، فيما كانت عائلتها قدمت إلى ضواحي موسكو من جمهورية لوغانسك الشعبية، وقد فتحت الشرطة تحقيقا جنائيا في هذه القضية.

المصدر: إن تي في