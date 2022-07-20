أسرة الموسيقي الراحل حسن أبو سعود لشيرين عبد الوهاب "مش ممكن تكوني شبه أبو سعود أبدا"

ردت أسرة الموسيقي الراحل حسن أبو السعود على سخرية الفنانة شيرين عبد الوهاب من الملحن الراحل خلال مداخلتها الهاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت أسرة الفنان حسن أبو السعود: "في ميزان الإنسانية إيه قيمة الموهبة إذا اقترنت بالإساءة والأذى؟ التنمر والسخرية من الناس عيب.. بس العار الحقيقي التنمر والسخرية من شخص ميت ومش حقول شخص واكلين معاه عيش وملح وله فضل علينا".

وأضافوا: "قليل الأصل ممكن يتناسى وينكر ده عادي، لأن الإساءة لشخص ميت مستوى أكثر انحدارا من الشر والدناءة، وقت الحساب.. المُسيء هيقول لربنا إيه.. هيقوله لأ متحاسبنيش إني بتريق على ميت وبجرحه وبجرح محبيه وأسرته، أصل أنا موهوب أو مشهور أو غني؟ لأ متحاسبنيش أصل أنا أحسن فنان في الكون؟؟".

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وتابعوا: "للأسف المسيء في ابتلاء شديد، مش فاهم إنه عمال يحفر ويوسع في الحفرة لنفسه..للأسف الشر زايد وقلة الأصل زايدة وقلة الأدب مسكوت عنها، وكمان الأفاقين ماسكين راية دفاع مستديم عن الظلم والإيذاء".

واختتمت أسرة أبو السعود: "حسن أبو السعود الله يرحمه شكلا كان قمر وشخصية كان دمه سكر وطيب وكريم ومتواضع ومثقف وبيتكلم 3 لغات أجنبية بطلاقة ولبق وذوق.. فمش ممكن حتكوني شبهه في يوم من الأيام".

وهاجم المطرب إيساف، المطربة شيرين عبد الوهاب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"وكتب: "شرين عبد الوهاب مع حبي ليكي ولتلقائيتك لكن للأسف دي مش تلقائية ومش هقول خانك التعبير لانك للأسف كنتي قاصدة بيه السخرية علي الموسيقار والاب اللي اسمه هو صفته طوال حياته ( حسن ابو السعود ) ولكن احب اقول ليكي إنه كان شكلا وموضوعا واخلاقا وقلبا وفانا جميل جدا".وطلب إيساف من شيرين الإعتذار لعائلة أبو سعود ومحبيه.

يذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب تطرقت بشكل ساخر في مداخلتها الهاتفية مع لميس الحديدي، إلى تشبيه نفسها بالموسيقي أبو سعود.

المصدر: صدى البلد