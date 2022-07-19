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بعد ظهوره بالجينز وعلى دراجة نارية.. إمام الحرم المكي السابق يرد على منتقديه (فيديو)

مجتمع

بعد ظهوره بالجينز وعلى دراجة نارية.. إمام الحرم المكي السابق يرد على منتقديه (فيديو)
RT
إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني
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رد إمام الحرم المكي السابق في السعودية، عادل الكلباني، على منتقدي ظهوره ببنطال "جينز" وهو يركب دراجة نارية.

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وكان عادل الكلباني قد تعرض لانتقادات بعد ظهوره في مقطع فيديو مرتديا الجينز وراكبا على دراجة نارية، تم تداوله بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تغريدة له بعد موجة الانتقادات، قال الكلباني في "تويتر": "كل واشرب مما تحب مما أحل الله، واركب حصانا أو حمارا أو جملا أو دبابا والبس ما تشاء، ولا تحاول إرضاء الناس فلن يرضوا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط!"، ليعلق أحدهم بالقول: "بصراحة ياشيخ لباسك على الدباب غير لائق ولا يخدم الإسلام".

في حين رد إمام الحرم المكي السابق على هذه التغريدة قائلا: "يعني لبس البشت هو اللي يخدم الإسلام؟"

المصدر: RT

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