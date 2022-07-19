مصر.. قاصر يقتل شقيقه أمام والدتهما بسبب "بنطلون"!

ألقت الشرطة المصرية القبض على "قاصر" كان اقترف جريمة نكراء، إذ قتل شقيقه الأكبر أمام والدتهما في بلدة كرداسة بالجيزة، والسبب "بنطلون".

إقرأ المزيد

وذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن الشرطة بعد القبض على الجاني حررت محضرا بالواقعة، فيما تولت النيابة التحقيقات.

وأظهرت تحقيقات النيابة المصرية أن "مشادة كلامية وقعت بين صبي عمره 17 سنة وشقيقه الأكبر 20 سنة، بسبب ارتداء الأول بنطال الأخير، وهذا ما رفضه لرغبته هو الآخر في ارتدائه".

وأظهرت التحريات عن أسباب الجريمة أن الشجار اشتد بين الشقيقين "وسط تواجد والدتهما لفض الخلاف بينهما لكن دون جدوى، حيث توجه الأول إلى المطبخ واستل سكينا ليسدد طعنة بصدر شقيقه وأسقطه جثة هامدة، وفر هاربا قبل حضور قوات الشرطة".

ونجحت الشرطة في القبض على الجاني بمحيط عقار سكنه "قبل هروبه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات".

المصدر: أخبار اليوم