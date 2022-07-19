رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان بالعراق: ثمة من يرفض أي عمل لأنه يحصل على مليوني دينار شهريا

في تصريح لافت عن ظاهرة التسول، تحدث حازم الرديني رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، عن استقدام متسولين من دول عربية وأجنبية إلى العراق، بهدف جني أرباح من التسول.

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وأشار الرديني إلى أن إيرادات التسول كبيرة، لافتا إلى أن ظاهرة التسول زادت بشكل كبير، وأن آلاف الأشخاص يتسولون في بغداد، وأكبر عدد منهم يعيش في بغداد.

وكشف رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق عن "استقدام أشخاص من دول عربية وأجنبية إلى العراق لغرض التسول".

وأفاد بأن "عددا من هؤلاء يرتبطون بشبكات كبيرة تجني الكثير من الأموال من التسول"، وأن كل شبكة حُددت أماكن عملها، و"لا يمكن لمتسول في شبكة أن يعمل في منطقة تسيطر عليها شبكة أخرى".

وقال الرديني بهذا الشأن: "معظم المتسولين لا يعانون من أية مشاكل، ويمارسون التسول كتجارة ومهنة"، لافتا إلى أن هؤلاء "يرفضون أي فرصة عمل، لأنهم يحصلون على مليوني دينار شهريا".

وطالب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق بضرورة أن تتخذ وزارة الداخلية العراقية "الإجراءات اللازمة إزاء ظاهرة التسول وتلقي القبض على المتسولين بشكل يومي"، وذلك لأنه يرى أن "التهديد الذي يشكلونه لا يقل عن التهديد الذي تشكله الجرائم الأخرى".

يشار إلى أن المادة 1/390 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن شهر كل شخص أتم الثامنة عشرة من عمره وكان له مورد مشروع يتعيش منه أو كان يستطيع بعمله الحصول على هذا المورد وجد متسولا في الطريق العام أو في المحلات العامة أو دخل دون إذن منزلا أو محلا ملحقا لغرض التسول وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر اذا تصنع المتسول الإصابة بجرح أو عاهة أو الح في الاستجداء".

المصدر: رووداو ديجيتال