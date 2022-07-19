"بينهم باكستانيون".. أجانب في العراق يمارسون مهنة التسول

تفاقمت ظاهرة التسول في العراق خلال السنوات الأخيرة، لكنها هذه المرة شهدت تسول أجانب في عدد من المحافظات العراقية.

وقال مصدر أمني عراقي لـRT، إن "ظاهرة التسول التي تسعى وزارة الداخلية لمكافحتها، شهدت وجود أشخاص أجانب، بينهم باكستانيون".



وأضاف، أن "هؤلاء يأتون إلى العراق بحجة أنهم يرومون زيارة المراقد المقدسة، لكنهم يمكثون في العراق لسنوات".



وأشار إلى أن "ظاهرة التسول ليست عبارة عن شبكات كبيرة تديرها مافيات، وهناك متسولين من دول جنوب شرق آسيا أيضا، كما استغلت هذه العصابات بعض السوريين الذين نزحوا إلى العراق".



المصدر: RT