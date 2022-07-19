بسبب أنجلينا جولي.. مخرج سوري يهاجم نجله والأخير يرد (فيديو)

شن المخرج السوري يوسف رزق هجوما على نجله الفنان الشاب سليمان رزق بسبب رغبته بالزواج من نجمة هوليوود أنجلينا جولي، واتهمه بالفشل في كل أموره.

وأثار الممثل السوري الشاب سليمان رزق مؤخرا جدلا بسبب طلبه الزواج من نجمة هوليوود أنجلينا جولي، مشيرا إلى أنه أخذ موافقة والدته.

ونشر يوسف رزق صورة تجمع بينه وبين ولده عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" وعلق عليها قائلا: "بدك أنجلينا جولي يا روح أمك مو لنشلك الحفوضه ونفطمك.. كلو فاشل فيه من غير مظلة يوسف رزق وعباءته".

ويبدو أن المخرج السوري لم يقصد توجيه الإهانة إلى نجله وحسب، بل قصد توجيهها إلى طليقته ووالدة نجله الفنانة أمانة والي.

وفي رده على تصريحات والده، نشر سليمان رزق تدوينةعلى "إنستغرام" وعلق قائلا: "بيني وبين أبي رجاء لا حدا يتدخل".

وتابع الممثل الشاب: "كلام الأستاذ يوسف رزق عني ما بيقلل من قيمتي ولا من قيمتو كفنان.. بالنهاية هو المخرج يوسف رزق يلي كل العالم كبرت على مسلسلاتو.. إذا حكى عن حدا بترتفع قيمتو".

وختم سليمان رزق منشورة بسخرية قائلا: "لكن عندي رد.. ما رح شيل الحفوضة إلا لتتبناني أنجلينا".

وقال ابن المخرج يوسف رزق خلال لقاء مصور مع قناة "كيوميديا" إنه يحب أنجلينا جولي للغاية، ويريد الزواج منها، طالبا من الجمهور دعمه وذكرها في تعليقاتهم لعلها ترد على طلبه.

وأضاف الممثل الشاب أنه لا يكترث بفارق العمر بينهما، وأن أهم شيء هو الحب، وهو على يقين بأنه يحبها كثيرا، مشيرا إلى أنه يوافق أن يعيش بجانبها حتى وإن كانت ستتبناه.

جدير بالذكر أن الممثل سليمان رزق اشتهر بحديثه الدائم عن أنجلينا جولي والتغزل بجمالها في صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي اللقاءات التلفزيونية التي يجريها.

المصدر: وسائل إعلام