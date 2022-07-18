محاكمة فنان مصري تسبب في عاهات مستدمية لبعض الأشخاص

تنظر محكمة الجنايات المختصة في مصر، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة الفنان مصطفى هريدي، لاتهامه بدهس 4 أشخاص بمدينة الشيخ زايد، في مدينة 6 أكتوبر.

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وكانت النيابة قد أخلت سبيل الفنان بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن قائد السيارة المتسببة في الحادث هو الفنان مصطفى هريدي، وتمّ ضبطه والسيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وقال دفاع ضحايا الحادث أن هناك قصورا في تحقيقات النيابة العامة، نتيجة عدم إجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة للمتهم.

وتابع الدفاع أن جهات التحقيق اكتفت بسؤال المتهم عن تعاطيه مواد مخدرة من عدمه، وأجاب بالنفى.

وتابع الدفاع قبل بدء جلسة محاكمة المتهم والمنعقدة بمحكمة جنح الشيخ زايد، أنه لم يتم إرفاق نتائج تفريغ الكاميرات للحادث، نظرا لبعدها عن موقع الحادث ب 10 أمتار.

وأضاف، أن المتهم اعترف أمام جهات التحقيق بقيادة السيارة بسرعة عالية بلغت 120 كم/ ثانية، وأنه اصطدم بالضحايا دون رؤيتهم.

وتحدث عدد من الضحايا مؤكدين على مطالبهم بعودة حقوقهم، خاصة بعد الإصابات البالغة التى لحقت بهم، وإصابة البعض منهم بعاهة مستديمة.

المصدر: اليوم السابع