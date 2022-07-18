الجاني قاصر والضحية طفلة.. جريمة في مركز ترفيهي تهز مصر

ضج الشارع المصري بحادث اعتداء جنسي على طفلة في مركز ترفيهي، حيث أقدم طفل لا يتجاوز عمره الـ 14 عاما على اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في أحد المراكز الترفيهية بمحافظة أسيوط.

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ويعمل الطفل عاملا في المركز الترفيهي، حيث أوضح والدها أنه تمت محاولة إخفاء العامل للتستر على فعلته ولكن لم ينجح الأمر.

كشف والد طفلة أسيوط تفاصيل بشأن الاعتداء جنسيا على ابنته من قبل طفل يعمل في أحد المركز الترفيهية، حيث قال والد طفلة أسيوط إن ابنته كانت تتواجد مع أمها في أحد المركز الترفيهية بالمحافظة، حيث كانت تلعب مع الأطفال.

وتابع والد طفلة أسيوط، أن "ابنته أرادت أن تقضي حاجتها فطلبت من أمها الذهاب إلى دورة المياه، لتذهب معها أمها وتنظرها بالخارج، ثم خرجت الطفلة تبكي وتخبر والدتها بأن أحد الأشخاص اعتدى عليها ضربا، وفي أثناء تحدث الطفلة مع والدتها خرج من خلفها أحد الأشخاص من دورة المياه، لتشار إليه الطفلة لتخبر والدتها بأنه المعتدي عليها".

وتابع والد الضحية أن "ابنته كانت بها آثار دماء بلون مختلف، ذلك الأمر الذي أثار شكوك والدتها التي أبلغت الجهات الأمنية بقسم ثان أسيوط، حيث حكت الزوجة للوالد هذه التفاصيل".

وأضاف والد الضحية، أنهم "تعرضوا لمحاولات لإخفاء العامل المعتدي على ابنته، وإنكار أنه يعمل داخل الملاهي بعد وصول رجال الشرطة ولكن الأجهزة الأمنية راجعت الكاميرات لتشاهد جلوس الطفل المعتدي على أحد المكاتب، وذلك الأمر أكد أنه يعمل في المركز الترفيهي، ليتم تسليمه إلى الشرطة والقبض عليه في النهاية".

وقال والد طفلة أسيوط إنه تم التحفظ على المتهم في قسم ثان أسيوط ليتم عرضه على النيابة، موضحا أن عمر الطفل 13 عاما، كما أكد أنه تم الكشف الطبي على ابنته.

وأصدرت النيابة العامة أمس الأحد الموافق 17 يوليو بيانا بشأن واقعة اغتصاب طفلة أسيوط، أوضح أنه ورد بلاغ للنيابة العامة في يوم 15 يوليو من الشهر الجاري باعتداء طفل يبلغ من العمر 13 عاما على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات تدعى ملك في منطقة لألعاب الأطفال بمحافظة أسيوط.

وأوضح بيان النيابة أنه بسؤال والدي طفلة أسيوط المجني عليها فقد شهدا بما روته لهما ابنتهما، حيث جاءتهما مصابة بمنطقة عفتها، وقالت لهما بعد خولها دورة المياه تعدي المتهم على موطن عفتها بيده، ثم تم البحث عنه والتعرف عليه من الطفلة، وذلك الأمر التي قررته الطفلة في التحقيقات.

وتابع بيان النيابة العامة، أنها سألت 4 شهود أكدوا رؤيتهم لـ طفلة أسيوط بعد واقعة التعدي عليه وبها أثار التعدي على جسدها.

وانتقلت النيابة إلى مكان حادث طفلة أسيوط، للاطلاع على كاميرات المراقبة بمحيط دورة المياه، كما استجوبت المسؤولين عن إدارة المكان الذي تبين أن المركز الترفيهي دون ترخيص.

واستجوبت النيابة الطفل المتهم فيما نسب إليه لينكر اتهامه بالاعتداء على طفلة أسيوط، وقررت النيابة إيداعه أسبوعًا بإحدى دور الرعاية، وندب الطبيب الشرعي المختص لتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها.

كما قررت بتشكيل لجنة لفحص المنشأة محل واقعة طفلة أسيوط ومدى تشغيلها بترخيص من عدمه، وأمرت النيابة بحجز المدير المسئول عن المنشأة وقت الواقعة؛ لحين ورود تحريات الشرطة، وجار استكمال التحقيقات واستدعاء ذوي المتهم لسماع أقوالهم.

المصدر: القاهرة 24