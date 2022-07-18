جدل حول نظارة "أردوغان" الشمسية .. نشاط أرادوا شراءها لكنهم اصطدموا بسعرها

ذكرت صحيفة "زمان" أن نظارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان التي وصفت بباهظة الثمن، كانت محط حديث في مواقع التواصل الاجتماعي بالبلاد.

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وفي التفاصيل أفيد بأن أردوغان ظهر خلال الاحتفال بالذكرى السادسة لأحداث انقلاب منتصف يوليو 2016 الفاشل، بنظارة شمسية "مميزة".

ونقل عن عضو حزب الجيد، إبراهيم أوزقان، قوله إنه "أعجب كثيرا بالنظارة التي كان يرتديها الرئيس أردوغان في الاحتفالية، لذلك بحث عنها، ليكتشف أن قيمتها 54.519 ليرة تركية".

وأشير إلى أن الكثيرين علقوا على نظارة أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقل عن الناشطة داملا أقصوي، قولها في هذا الصدد متحدثة عن الرئيس التركي: "يمكنه شراء نظارتين فقط براتبه، كم أن وضعه مثير للشفقة".

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وكتب مستخدم آخر يقول: "إن هذه النظارة هي التي لا تظهر الحقائق له، بل تظهر له العالم الوردي الذي يتحدث عنه"، فيما علق ناشط ثالث بقوله: "هذه النظارة لا تظهر الفقراء".

وقالت صحيفة "زمان" التركية المعارضة إن "نظارة أردوغان من ماركة (كارتييه)، وعلى الرغم من أن تركيا تصنع العديد من نظارات الشمس، إلا أن أردوغان يستخدم أنواعا مستوردة، لا يقل سعر أي منها عن ألفي يورو".

وتابعت الصحيفة مشيرة إلى حادثتين أخريين مشابهتين، الأولى تمثلت في الكشف "عن سعر حذاء ماركة Prada ارتداه أردوغان خلال زيارته للعمرة بـ 10 آلاف و750 ليرة تركية"، والثانية تقول إن "حقائب أمينة أردوغان، زوجة الرئيس، تشغل الرأي العام كل فترة، بسبب أسعارها الباهظة".

المصدر: زمان