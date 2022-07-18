كانت تربيها وتعتني بها.. كلاب تنهش امرأة حتى الموت

لقيت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 43 عاما مصرعها بعد أن نهشتها كلاب كانت تربيها وتعتني بها، فيما أصيب شخص آخر أثناء محاولته تخليصها.

ووقع الحادث في بلدة روثرهام جنوب مقاطة يوركشاير شمالي بريطانيا، حيث هرعت فرق الإنقاذ والشرطة إلى المكان لكنها أخفقت في إنقاذ حياة السيدة، بينما خضع الشخص الآخر للعلاج في المستشفى، بحسب صحيفة "صن" البريطانية.

وأصدرت الشرطة البريطانية بيانا حول الحادثة أكدت فيه أنها تلقت بلاغا بشأن هجوم كلاب على رجل وسيدة، وبعدما انتقلت عناصر الشرطة إلى مكان الهجوم، وجدت امرأة ورجلا مصابين بجروح خطيرة، إلا أن المرأة فارقت الحياة نتيجة الإصابة.

وكشفت نتائج التحقيقات الأولية أن هناك كلبين كانا في المنزل، ولم يكن أي منهما ينتمي إلى سلالات محظورة، فهما من الكلاب الأليفة وتحديدا من فصيلة "أمريكان بيلي".

Woman mauled to death in dog attack as man left with serious injuries https://t.co/zaWq0IAzz1 — The Sun (@TheSun) July 16, 2022

المصدر: صحيفة "صن" البريطانية