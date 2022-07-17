الولايات المتحدة.. رفع دعوى قضائية تتعلق بشهادة ضمان جوارب

ينظر القضاء الأمريكي في دعوى جماعية رفعت على خلفية جوارب، أو بالأحرى بسبب دعاية لنوع محدد من الجوارب.

وفي التفاصيل، أحال رجل من ميزوري دعوى جماعية ضد شركة "باس برو" سلسلة متاجر تجزئة متخصصة في بيع أدوات الصيد والملابس، اتهم فيها الشركة تنتج جوارب تحمل العلامة التجارية "ريد هيد" بأنها لم تحترم ضمانها للجوارب "مدى الحياة".

ويقول كينت سلاوتر من سبرينغفيلد إنه اعتاد طوال حياته على استبدال الجوارب الصوفية التي تحمل اسم "ريد هيد" والتي تأتي بضمان "مدى الحياة" كلما اهترأت، غيرت الشركة التي تتخذ من سبرينغفيلد سياستها عام 2021، قبل أن يتمكن من استبدال أربعة أزواج من الجوارب.

وقال سلاوتر إنه بدلا من أن يحصل على جوارب تحمل ضمانا لمدى الحياة، قدم له المتجر جوارب تحمل ضمانا لمدة ستين يوما لا أكثر، حسبما أفاد موقع "سبرينغفيلد نيوز ليدر" الإخباري الإلكتروني.

وقال ممثل عن شركة "باس برو" إن الشركة لن تعلق على القضية لحين انتهاء إجراءات التقاضي.

وجاء في نص الدعوى المحالة ضد "باس برو" أن الشركة أساءت تمثيل الجوارب في دعايتها، لأنها تقول إن الجوارب ستكون آخر شيء ستحتاج لشرائه وذلك بسبب ضمان الاستبدال مدى الحياة.

وقال سلاوتر في دعواه إن دعاية الضمان تلك كانت تمثل عنصرا مهما في قرار بشراء جوارب "ريد هيد" التي تنتجها "باس برو".

المصدر: أ ب