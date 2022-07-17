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كشفت نفسها بنفسها.. صورة تكشف واقعة غش في امتحانات الثانوية بمصر

مجتمع

كشفت نفسها بنفسها.. صورة تكشف واقعة غش في امتحانات الثانوية بمصر
Sputnik
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تمكنت السلطات المصرية من كشف واقعة غش بطريقة أسهل من المتوقع، حيث صورت الفتاة المسؤولة عن تسريب ورقة أسئلة امتحان، بياناتها الشخصية عن طريق الخطأ ونشرتها مع الأسئلة.

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وبحسب ما أفادت صحيفة "اليوم السابع"، فقد "قامت إحدى طالبات لجنة الامتحان بمحافظة الشرقية بإدارة منيا القمح بتصوير بياناتها الشخصية المدونة بورقة الامتحان مع كراسة أسئلة مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة، التي تم ترويجها على صفحات الغش الإلكتروني".

ونقلت "اليوم السايع" عن مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم قولها إنه "تم ضبط الطلاب المسئولين عن تصوير الأسئلة ونشرها على جروبات الغش، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، إذ بدأ طلاب الثانوية العامة في مصر أداء الامتحان فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

هذا وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التصدي للغش ومنع دخول أي أجهزة داخل اللجان، حيث تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع إلى لجان السير، مشددة على رؤساء اللجان بعدم فتح المظاريف إلا فى المواعيد المحددة لتوزيع الأسئلة على الطلاب.

المصدر: "اليوم السابع"

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