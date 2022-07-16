مشروع بريطاني مرتقب "لقطع رأس الأفعى"

سيواجه البريطانيون الذين يسافرون إلى الخارج لقضاء إجازات "الكوكايين" مصادرة جوازات سفرهم، في حملة على متعاطي المخدرات الترفيهية سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "تايمز" البريطانية أن الحكومة ستطرح قريبا مشروع قانون جديد سيكون من شأنه أن يؤدي إلى مصادرة جوازات سفر المواطنين البريطانيين في حال ثبوت تعاطيهم للمخدرات أو ضبطهم متلبسين بحيازة المخدرات بغرض التعاطي، بما في ذلك لدى سفرهم عبر المنافذ الحدودية إلى خارج المملكة أو لدى عودتهم إليها.

ووفقا للصحيفة فإن الخطوة التشريعية الجديدة تأتي في إطار سلسلة العقوبات الصارمة التي تقول الحكومة البريطانية إنها تفرضها بهدف مكافحة مشكلة تعاطي المخدرات في المملكة المتحدة وما ينجم عن تلك المشكلة من تفشي الجرائم ذات الصلة.

وحسب "تايمز" فإن مشروع القانون الجديد ينص على أنه في حال ضبط أي مواطن بريطاني متلبسا بحيازة مخدرات، فسيتم إلزامه في المرة الأولى بالخضوع لبرنامج توعوي ضد مخاطر المخدرات، وذلك على غرار البرنامج الذي يخضع له منتهكو قوانين السرعة المرورية لتجنب حذف النقاط من رخصهم.

وفي حال تكرار الضبط للمرة الثانية، فإن مشروع القانون ينص على أن يخضع الشخص لحضور فحوصات عشوائية بين الحين والآخر في مركز الشرطة.

أما أولئك الذين يتم القبض عليهم للمرة الثالثة فإنهم يواجهون مصادرة رخصة قيادتهم أو جواز سفرهم.

وفي النهاية، إذا استمر القبض عليهم وهم يحملون مخدرات من الدرجة الأولى، فسيتم محاكمتهم.

وتم تصميم هذه الإجراءات لإنشاء "عقوبات متوسطة" تقضي على الفجوة بين "صفعة على المعصم" والمحاكمات الجنائية، وهي نادرة جدا بالنسبة لجرائم حيازة المخدرات.

وسيتم الكشف عن الخطط في كتاب أبيض خاص بالمخدرات أعدته وزيرة الداخلية بريتي باتيل.

وسيتم إجراء مشاورات لإبلاغ التشريعات الجديدة التي من المقرر طرحها العام المقبل.

وستتضمن الورقة أيضا تدابير للقضاء على إمدادات المخدرات في السجون، بالإضافة إلى مبادرات جديدة لمساعدة النزلاء على التخلص من المواد غير المشروعة.

ووفقا للقوانين البريطانية، فإن قائمة مخدرات الفئة A تشمل أنواعا من أبرزها الكوكايين والهيرويين وحبوب النشوة "إكستاسي" وحبوب الهلوسة "LCD" والأمفيتامينات والميثامفيتامينات (الشبو).

المصدر: صحيفة "تايمز" البريطانية