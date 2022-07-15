تصرف مفاجئ من راقصة روسية بعد حصولها على الجنسية المصرية

فاجأت الراقصة الروسية المشهورة في مصر أنستازيا، جمهورها بحذف جميع منشوراتها من موقع "إنستغرام" بعد أنباء حصولها على الجنسية المصرية.

وفي أول رد فعل لها، قامت الراقصة الروسية انستازيا بحذف جميع صورها وفيديوهات الرقص من حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، وهو ما أثار فضول الجمهور.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية بعض المستندات الخاصة بحصول الراقصة الروسية على الجنسية المصرية، منها بطاقة الهوية المصرية، والتي حصلت عليها منذ فترة قصيرة، بخلاف استمارة بيانات من المصنفات الفنية.

المصدر: مصر تايمز + فيتو